ÎÓ¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç¡¢¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿ÂÎ¸³³Ø½¬²ñ¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»À¸¤¿¤Á¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¸½¾ì¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¡³£¤òÁàºî¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢ÎÓ¶È¤Ø¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Þ¤·¤¿¡£¸©¤ÎÎÓ¶È¸¦µæ¸¦½¤¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«¤«¤ì¤¿ÂÎ¸³³Ø½¬²ñ¡£ÎÓ¶È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¹â¹»À¸¤òÂÐ¾Ý¤ËËèÇ¯³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢9Æü¤Ï¶âÂ­ÇÀ¶È¹â¹»Â¤±àÎÐÃÏ²Ê¤Î1Ç¯À¸34¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ï¡¢¥°¥é¥Ã¥×¥ë¤È¤¤¤¦µ¡³£¤Ç´ÝÂÀ¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÇÆ°¤«¤·¤¿