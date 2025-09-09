石破首相との意見交換会後、記者団の取材に応じる京都府の西脇隆俊知事（中央）ら＝9日午後、首相官邸京都や群馬など10府県の知事は9日、官邸で行われた石破茂首相との意見交換会に出席し、退陣後も地方創生をけん引するよう首相に伝えた。首相は人口減少問題を抱える中、政府と知事が連携する重要性を語った。終了後、京都府の西脇隆俊知事が記者団の取材に明らかにした。群馬県の山本一太知事も取材に応じ、自民党の新総裁に