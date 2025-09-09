タレント江口ともみ（57）が9日、TBS系「ゴゴスマ」（月〜金曜午後1時55分）に生出演。自民党の問題点についてコメントした。MC石井亮次から「野党の連立もあるし、いろんな視点のある総裁選になりそうですが」と投げ掛けに、江口は「表紙だけってところを考えると、石破さんも番組とか何回かお会いして、本人がやりたこととか求めているものとか、いろいろお話を聞いた中で、それを総理になって、思ったことができないベースはい