お笑いコンビ、チュートリアル徳井義実（50）が、8日深夜放送のテレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」（月曜深夜1時58分）に出演。芸能活動自粛について振り返った。徳井は19年10月、約1億2000万円の所得税の申告漏れが発覚。レギュラー番組を降板するなど芸能活動を自粛した。報道当日に会見を開き、その2、3日後に自粛期間に入ったという。徳井は「当然もう辞めなアカンと思ったよね」と当時の心境を語った。とろサーモン久