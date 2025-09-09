9月9日の「おはよう寺ちゃん」（文化放送）では、火曜コメンテーターで上武大学教授の田中秀臣氏と番組パーソナリティーの寺島尚正アナウンサーが、石破首相退陣後の自民党総裁選について意見を交わした。 生活が十分に回復しないときは積極的な財政と積極的な金融政策をやる、これは当たり前ですから！ 自民党は9月8日、総裁選挙管理委員会の会合を党本部で開き、臨時総裁選の手続きの停止を決