ÇÐÍ¥¤ÎºÊÉ×ÌÚÁï¤¬£¹Æü¡¢Åìµþ¡¦£Ô£Ï£È£Ï¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ç¼ç±é±Ç²è¡ÖÊõÅç¡×¡Ê£±£¹Æü¸ø³«¡¢ÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¡Ë¤ÎÅìµþ¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡££²£°£±£¹Ç¯¤ÎÄ¾ÌÚ¾Þºî¤Ç¿¿Æ£½ç¾æ»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¤¬¸¶ºî¡£Âè£²¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¡¢ÊÆ¹ñÅý¼£²¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿²­Æì¤ÎÌó£²£°Ç¯¤¬ÉñÂæ¤Ë¡£ºÊÉ×ÌÚ¤ÏÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤éÊª»ñ¤òÃ¥¤¤¡¢½»Ì±¤é¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Î°ìÌ£¤ò±é¤¸¤ë¡£¤³¤ÎÆü¡¢¹õ¤Î¥¹¡¼¥Ä¤Ç¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿ºÊÉ×ÌÚ¤Ï¡ÖºîÉÊ¤ÏÌ¿¤ò¤Ä¤Ê¤¤