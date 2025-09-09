女優でエッセイストとしても活躍した吉行和子（よしゆき・かずこ）さんが亡くなったことを受け、ＴＢＳ系ドラマ「３年Ｂ組金八先生」で共演した加藤優（まさる）役の俳優・直江喜一が９日、スポーツ報知の取材に応じ、思い出を振り返った。直江が演じた不良少年の加藤優は「腐ったミカン」として周囲から排除されていたが、武田鉄矢演じる国語教師・坂本金八や吉行さん演じる池内先生らの支援を受けて更生していく役どころ。転