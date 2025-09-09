¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Íò¡¦ÆóµÜÏÂÌé¡Ê42ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÆóµÜ¤Î¼ç±é±Ç²è¡Ö8ÈÖ½Ð¸ý¡×¤ÎÏÃÂê¤òÅÁ¤¨¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¸¥§¥·¡¼¤Ï¡ÖÆóµÜ¤µ¤ó¤ÎÂº·É¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤¹¤è¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ç½ÎÏ¤â¹â¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤É¤ó¤É¤óÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤â¡¢¸åÇÚ¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×