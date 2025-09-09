鶴岡市では市立加茂水族館のリニューアルオープンなどにあわせて命名権者、いわゆる「ネーミングライツパートナー」を募集しています。名前には水族館の愛称である「かもすい」を含むことが条件となっています。鶴岡市立加茂水族館はことし11月から休館となり、来年4月にリニューアルオープンする予定です。さらに2030年には前身の「県水族館」が開館してから創立100年の節目を迎えます