USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK8.697.346.736.73 1MO10.017.377.927.09 3MO9.787.308.157.61 6MO9.677.288.507.75 9MO9.667.338.777.96 1YR9.657.408.958.12 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.147.587.59 1MO8.808.287.85 3MO9.278.537.77