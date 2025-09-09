Ì¤²ò·è¤Î¤Þ¤Þ¤­¤ç¤¦¤Ç29Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¾åÃÒÂç³ØÀ¸»¦³²»ö·ï¤Ç¡¢¸½¾ì¤«¤é¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¤Ë¤Ï¡¢·³¼ê¤Î¤è¤¦¤Êº¯¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¿·¤¿¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ï1996Ç¯9·î9Æü¡¢¾åÃÒÂç³Ø4Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿¾®ÎÓ½ç»Ò¤µ¤ó¡ÊÅö»þ21ºÐ¡Ë¤¬³ë¾þ¶è¼ÆËô¤Î¼«Âð¤Ç¼ó¤ò»É¤µ¤ì¤Æ»¦³²¤µ¤ì¡¢¼«Âð¤¬Êü²Ð¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¥Þ¥Ã¥ÁÈ¢¤Ë¤Ï¡¢ÈÈ¿Í¤¬¥±¥¬¤ò¤·¤¿ºÝ¤Î¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤ëA·¿¤Î·ìº¯¤¬ÉÕÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤Ç¡¢¤³