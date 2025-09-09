お笑いコンビ「レインボー」の池田直人（31）が8日、自身のYouTubeチャンネルを更新。結婚式への憧れを語った。この日は後輩で「バリカタ友情飯」の「まつした」こと松下遼太郎をゲストに迎え、結婚についてトーク。視聴者からは「私は結婚式をしたいが、彼はあまりしたくない。どう話し合うのがいいのでしょうか？」という相談が寄せられた。既婚者の松下は、自身の結婚式を振り返り、「奥さんがしたいからっていう感じでし