株式会社シグマは、35mmフルサイズのイメージセンサーに対応した交換レンズ「Sigma 20-200mm F3.5-6.3 DG | Contemporary」を9月25日（木）に発売する。直販価格は14万3,000円。ソニーEとLマウント用を用意する。 広角端20mmと、10倍ズームの組み合わせを世界で初めて実現したという、ミラーレスカメラ向けの高倍率ズームレンズ。28-85mmの焦点域では最大撮影倍率1:2のハーフ