9Æü¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¸Þ½½ÍòÃæÅç¤Ç·úÊª²ÐºÒ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÌÚÂ¤Ê¿²°·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤òÁ´¾Æ¤·¡¢ÄÃ²Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ä¾Æ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à80Âå½÷À­¤¬¼ê¤äÂ­¤Ê¤É¤Ë¤ä¤±¤É¤ò¤·¤Æ¿·³ã»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬½Ð²Ð¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£