アイドルグループ、日向坂46が東京モノレール車両を「ジャック」――2025年9月17日に東京モノレールが開業61周年記念日を迎え、同日に日向坂46の15thシングル「お願いバッハ！」がリリースされることから、両者は9月10日から28日までコラボレーションキャンペーンを行います。メンバーによる車内放送もシングル「お願いバッハ！」とコラボ（ポスターイメージ）日向坂46は2015年、けやき坂46として活動開始。2019年、現在の名称へと