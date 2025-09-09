レギュラーシーズン終盤を迎えた今季のメジャーリーグ。米記者の関心はポストシーズンのみならず、FA選手たちの動向にも向けられているようだ。とりわけ注目されているのが、カブスのカイル・タッカー外野手。昨季オフにアストロズからトレード加入後、年俸1650万ドル（約24億4,400万円）の1年契約を結んだ。今季終了後に再びFAを迎える28歳の移籍先には、多くの関心が寄せられている。