米男子ゴルフのＰＧＡツアーは９日、日本で開催される新規大会「ベイカレント・クラシック・レクサス」（１０月９〜１２日、神奈川・横浜ＣＣ）の出場選手を新たに追加発表した。すでに発表されていた松山英樹（ＬＥＸＵＳ）、アダム・スコット（オーストラリア）、コリン・モリカワ、ザンダー・シャウフェレ（ともに米国）らに続く出場選手が決定。ウィンダム・クラーク、ジョエル・ダーメン、カート・キタヤマ、マイケル・キ