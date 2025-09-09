【モデルプレス＝2025/09/09】櫻坂46と日向坂46が、2026年1月25日にKアリーナ横浜にて開催される「LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」に出演することが決定した。【写真】日向坂46“一期生全員卒業”で再出発 新体制初ライブ◆櫻坂46＆日向坂46「LAWSON 50th Anniversary Special LIVE」出演決定同社は、1975年6月14日に大阪府豊中市に1号店である「ローソン桜塚店」をオープン。創業50周年となる本年は、これまでの50年の感