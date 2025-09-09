バンド「ペドロ＆カプリシャス」のリーダーでパーカッショニストのペドロ梅村（ぺどろ・うめむら）さんが多臓器不全のため、８月２４日に死去していたことが９日までに分かった。８３歳だった。バンドの所属レコード会社「フリーボード」が明かした。死因については明らかになっていない。梅村さんは、１９４２年生まれの山形県米沢市出身。７１年に「ペドロ＆カプリシャス」がレコードデビューすると、「別れの朝」がヒットし