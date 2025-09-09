２００３年の報知杯フィリーズレビューを制したヤマカツリリー（父ティンバーカントリー）が、９月８日に死んでいたことが分かった。ジャパン・スタッドブック・インターナショナルが９日、発表した。２５歳だった。ヤマカツリリーは１９９１年エリザベス女王杯を制したリンデンリリーの娘。２００２年の７月にデビューし、阪神ジュベナイルフィリーズで２着、報知杯フィリーズレビューで重賞初制覇。牝馬３冠には全て出走し、