プロボクシングの興行会社ＤＡＮＧＡＮが９日、優勝賞金１０００万円を懸けた「フェニックスバトルスーパーフェザー級１０００万円トーナメント」の参加選手の募集をスタートしたことを発表した。出場枠は１６人。出場資格は、スーパーフェザー級の世界ランカーをはじめ、日本、東洋太平洋、ＷＢＯアジアパシフィックの各王者やランカー、Ａ級ライセンス保持者。募集期限は９月１８日で、組み合わせ抽選会は同２５日に予定され