¢¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í£µ£Ø¡½£´¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¡á±äÄ¹£±£°²ó¡á¡Ê£¹Æü¡¦£Ç¥¿¥¦¥ó¡Ëµð¿Í¤Î²¬ÅÄÍª´õ³°Ìî¼ê¤¬¡¢¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÊü¤Á¥Á¡¼¥à¤ò£¹Ï¢¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¡££±ÅÀ¤òÄÉ¤¦±äÄ¹£±£°²ó¤ÏÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤«¤é¤Î¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£±ºÅÄ¤¬Åêµ¾ÂÇ¤ÇÁ÷¤Ã¤Æ£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤éÀõÌî¤¬º¸Á°¤ØÆ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢¤Ê¤ª£±»àÆó¡¢»°ÎÝ¡¢¥«¥¦¥ó¥È£±¡½£±¤«¤éÄã¤á¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¤Æ±¦Á°¤Ø¤È±¿¤ó¤À¡£»î¹ç¸å¤Î¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ç¤Ï¡Ö»Ä¤ê¥·¡¼¥º¥ó¤¬¾¯¤Ê¤¤Ãæ¤Ç¡¢¤Þ¤À