¹áÀî¸©»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç²ñµÄ¹áÀî¸©Ä£8Æü »Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë²ñµÄ¤¬¹â¾¾»Ô¤Ç³«¤«¤ì¡¢´Ø·¸¼Ô¤¬¸½ºß¤Î²ÝÂê¤Ê¤É¤ò¶¦Í­¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¹áÀî¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡Ö¹áÀî¸©»Ò¤É¤â¡¦»Ò°é¤Æ»Ù±ç²ñµÄ¡×¤Ë¤Ï¡¢³Ø¹»´Ø·¸¼Ô¤äÊÛ¸î»Î¡¢°å»Õ¤éÌó20¿Í¤Î°Ñ°÷¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ »Ò¤É¤â¤Î·ò¤ä¤«¤ÊÀ®Ä¹¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¡Ö»Ò¤É¤â»Ù±ç·×²è¡×¤Î´ü´Ö¤¬2025Ç¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î¤¿¤á¡¢¸©¤ÏÆâÍÆ¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·¤¿¤Ê·×²è¤Î´ðËÜÍýÇ°