参政党の神谷宗幣代表（47）が、8日に国会内で行った定例会見で、同党の政治活動に対する妨害行為について言及。「8月だけで合計22回の妨害行為が報告されております」として、問題提起した。 【写真】「×」が付けられた日の丸…参政党の演説で掲げられた 神谷氏は「最近では、参政党が借りている会場に対して、使用をなぜ認めたんだとか使用させるなといったような活動妨害が行われております。先日も大阪の堺市の方でも…