石破首相の辞任に伴う総裁選について、自民党は、党員投票を含めた、いわゆる「フルスペック型」で行うことを正式に決定しました。一方で、野党や静岡県民からは「政治空白」への批判の声も上がっています。おととい7日、突然の辞任表明をした石破首相。。9日、報道陣から問われたのは…（石破首相）Q.同じ石破政権の中で“ポスト石破を狙う”方がいる場合、出馬することを認める考えか？「それは当然認められるものです。体制をき