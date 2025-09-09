社民党の福島党首は７日、東京・下北沢の小劇場で、マイクを握って一人で舞台に立ち、巧みな話術で観客を笑わせる「スタンダップコメディー」に挑戦した。党勢低迷が続く中、同党との接点が薄い人にも政策や人柄を知ってもらう狙いがある。福島氏は弁護士資格を持っており、「結婚詐欺はプレゼントやごちそうで信用させ、金を取られてしまう」と語ったうえ、「（政府・与党の）給付金、みんな、もらってないよね。自民党は最初