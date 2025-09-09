ÀÐÇËÁíÍý¤Î¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ë¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢9·î22Æü¹ð¼¨¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ëÆüÄø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£°©Âô°ìÏº Áªµó´ÉÍý°Ñ°÷Ä¹¡Ö´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢9·î22Æü·îÍËÆü¤Ë¹ð¼¨¡¢12Æü´Ö¤Î±¿Æ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¹ñ²ñµÄ°÷¤ÎÅê³«É¼¡¢ÅÞ°÷»»ÄêÉ¼¤Î³«É¼¤Ï10·î4ÆüÅÚÍËÆü¡¢ÅÞËÜÉô¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦¤È¤¤¤¦°Æ¤ò¤È¤ê¤Þ¤È¤á¤Þ¤·¤¿¡×ÁíºÛÁª¤ò¤á¤°¤êÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¤µ¤­¤Û¤É¡¢10·î4ÆüÅê³«É¼¤È¤¹¤ëÆüÄø¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£