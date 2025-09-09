７日のＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」は、第３４話「ありがた山とかたじけ茄子」が放送された。松平定信（井上祐貴）が老中首座に抜てきされ、世間で評判となっていくが、田沼意次（渡辺謙）に恩のある蔦重（横浜流星）は納得がいかない。定信の打ち出した質素倹約について、蔦重と妻のていが口論。ていはトレードマークのメガネをとって、強い眼力で世間の声を伝える。文化の豊穣を願う蔦重は、仲間たちの