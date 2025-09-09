8ÆüÌë¤«¤é9ÆüÌ¤ÌÀ¤Ë¤«¤±¤ÆÀÐÀî¸©Æâ¤Ç¤Ï²Ð»ö¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£Çò»³»Ô¤Ç¤Ï½»Âð1Åï¤¬È¾¾Æ¤·¡¢¶âÂô»Ô¤ÎÈË²Ú³¹¡¦ÊÒÄ®¤Î¾¦¶È¥Ó¥ë¤Ç¤Ï°û¿©Å¹¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¡¢Å¹¤Î°ìÉô¤ò¾Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£8Æü¸á¸å7»þ15Ê¬¤´¤í¡¢Çò»³»ÔÀéÂåÌîÀ¾2ÃúÌÜ¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤ÆÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð1Åï¤òÈ¾¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ­¤ÏºÊ¤È»Ò¤É¤â¤Î3¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢½Ð²ÐÅö»þ¡¢²ÈÂ²¤Ç½Ð¤«¤±¤Æ¤¤¤Æ¤±¤¬¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤¬¼Â¶·¸«Ê¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢2³¬¿²¼¼¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÅÅ