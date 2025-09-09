難病と向き合う患者に癒しを。大阪の総合病院が犬と歩む新たな取り組みです。大阪市立総合医療センター。１０００を超える病床を持つ市内最大の病院で、全国に１５ある小児がんの拠点病院の１つです。病院ではかねてより、ある課題を感じていました。（大阪市立総合医療センター藤崎弘之医師）「処置室というところで、子どもたちがすごく泣きながら我慢するというような場所」治療の辛さや不安などに対する精神面でのサ