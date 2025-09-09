¥¿¥¤¤Î¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤¬¡¢¼óÅÔ¥Ð¥ó¥³¥¯¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¼ý´Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·¥ó¸µ¼óÁê¤Ï2023Ç¯¡¢±ø¿¦¤Ê¤É¤Îºá¤Ç¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¼ý´Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¸å¤ËÉÂµ¤ÎÅÍÜ¤òÍýÍ³¤ËÆþ±¡¤·¡¢2024Ç¯2·î¤Ë²¾¼áÊü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤ÎÂÅÅöÀ­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³µÄ¤·¤Æ¤­¤¿¥¿¥¤¤ÎºÇ¹âºÛÈ½½ê¤Ï9Æü¡¢¡ÖÁ¼ÃÖ¤ÏÉÔÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¶Øîþ1Ç¯¤¬É¬Í×¤È¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¡¢¸µ¼óÁê¤Ï·ºÌ³½ê¤ËÂ¨Æü¼ý´Æ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·¥ó»á¤Ï¡¢Ä¹Ç¯¥¿¥¤¤ÎÀ¯³¦¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤­¤Þ