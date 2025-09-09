◇MLB レッドソックス7-0アスレチックス(日本時間9日、サターヘルスパーク)レッドソックスの吉田正尚選手が「6番・DH」で先発出場。タイムリーを含む2安打の活躍でチームの勝利に貢献しました。3試合連続スタメン出場となった吉田選手は2回の第1打席、1アウトランナー無しで打席に入ると、ライトへヒットを放って出塁します。次打者が四球を選び2塁へ進塁したあと、ヌック・ソガード選手のセンター前ヒットで3塁を回って本塁生還。