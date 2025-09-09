現在、英国を訪問中のヘンリー王子が、王室メンバーでは最もグーグル検索されていることが分かった。英紙デーリー・メール紙が８日、報じた。同紙によると２０２４年９月から２５年８月の１年間で最もグーグル検索された王室メンバーが、ヘンリー王子だったという。王室の中で最も検索数が多く、２２０万件もの個別検索を集めており、メーガン妃より１００万件近く多い数となった。チャールズ国王は２番目に多く、メーガン妃