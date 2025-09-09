鮮烈「イエローボディ」に水平対向エンジン搭載！2025年9月5日、トヨタはコンパクトスポーツカー「GR86」に、新たな特別仕様車「RZ “Yellow Limited”（以下、イエローリミテッド）」を設定したことを発表しました。そして、この特別仕様車の実車が、同月13日に富士スピードウェイで開催される「FUJI 86／BRZ STYLE 2025 with 頭文字D」で初披露されます。【画像】超カッコいい！ これが黄色い「コンパクトスポーツカー」です