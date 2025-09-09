¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸á¸å5»þ¤´¤í¡¢Ê¡²¬¸©¾®·´»Ô¾®·´¤Ç¡Ö¥×¥ì¥Ï¥Ö¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£FBS¤Î¾ðÊó¥«¥á¥é¤Ç¤Ï¡¢¹õ¤¤±ì¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬³ÎÇ§¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£ ¾ÃËÉ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿¥×¥ì¥Ï¥Ö¾®²°¤ÈÆ±¤¸ÉßÃÏ¤Ë¤¢¤ë¡¢½»Âð¤Ë±ä¾Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥±¥¬¿Í¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£