²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤Ç¡¢Å¹Ä¹¤À¤Ã¤¿¿ÆÂ²¤ÎÃËÀ­¤ò»¦³²¤·¸½¶â¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë37ºÐ¤Î¸µ½¾¶È°÷¤ÎÃË¤¬½é¸øÈ½¤Çµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û»ö·ïÅö»þ¤Î¸½¾ì¤ÎÍÍ»ÒÂç¶¶¾¼¿ÎÈï¹ð¡Ê37¡Ë¤Ï¤ª¤È¤È¤·9·î¡¢²£ÉÍ»Ô¹ÁÆî¶è¤Î¥é¡¼¥á¥óÅ¹¤ÇÅ¹Ä¹¤ÎÃËÀ­¤òÊñÃú¤ÇÊ£¿ô²ó»É¤·¤Æ»¦³²¤·¡¢¸½¶âÌó21Ëü±ß¤Ê¤É¤òÃ¥¤Ã¤¿¶¯Åð»¦¿Í¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£9Æü¡¢²£ÉÍÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿½é¸øÈ½¤ÇÂç¶¶Èï¹ð¤Ï¡¢¡Ö»¦¤¹¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¶â¤ò¤È¤ë¤³¤È