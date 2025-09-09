記者会見するJR東日本の喜勢陽一社長＝9日午後、東京都渋谷区JR東日本は9日、鉄道やバス、タクシー、ライドシェアなどのモビリティー（移動手段）事業に関する中長期戦略を発表した。柱の一つに安全レベルの向上を据え、ホームドアの設置や衛星を活用した保安システムなど新技術の導入を推進。2031年度までに23年度比で鉄道の運転事故を3割減らし、ホームでの人身障害事故を8割減らすことを掲げた。山手線で運転士が同乗しない