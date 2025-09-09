最先端バイオサイエンスと自然由来成分を融合したスキンケアブランド「KC SKIN - Kristen Claire」が、2025年9月にデビュー。世界初※の自然由来Wエクソソーム処方で、乾燥・毛穴のくすみ・ハリ不足など、多様な毛穴悩みにアプローチします。美容液1本に180億個※、ハイドロゲルマスクには3億7,200万個※のエクソソームを閉じ込め、透明感とハリのある素肌を目指せます♡ 簡単2ステップで毛穴レス※