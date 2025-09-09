µþµÞÀþ¤Î¼ÖÆâ¤Çº£Ç¯8·î¡¢½÷»ÒÂç³ØÀ¸¤ÎÉª¤Ë²¼È¾¿È¤ò²¡¤·¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿»³·ÁÂç³Ø¤Î¸¦µæÀìÇ¤¶µ¼ø¤À¤Ã¤¿ÃËÀ­¡Ê65¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÅìµþÃÏ¸¡¤Ï¤­¤ç¤¦¡Ê9Æü¡ËÉÕ¤ÇÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÅìµþÃÏ¸¡¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤ÎÍýÍ³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£»³·ÁÂç³Ø¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃËÀ­¤Ï»ö·ïÅö»þ¡¢»³·ÁÂç³Ø¤Î¸¦µæÀìÇ¤¶µ¼ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢8·îËö¤Ë¼­¿¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£