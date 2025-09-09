阪神・才木浩人投手（26）が2年ぶりのリーグ優勝に際し、合同インタビューに応じた。藤川球児監督との関係性、メジャー挑戦を公言してからの1年について思いを語った。（（上）から続く）――今年のベストゲームがあれば「後半戦が始まっての甲子園のDeNA戦（7月26日）での完封、それかな。無四球完封だったので、そういうのを含めて良くなっていく兆しが見えた試合だった」――もう少し投げられそうなところで降板になっ