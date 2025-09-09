日航機日航国際線の機長が8月、乗務前に飲酒してハワイ発の3便が遅れた問題で、国土交通省は9日、日航に対し、10日付で厳重注意の行政指導をすると明らかにした。日航ではパイロットの飲酒による欠航や遅延が続発。国交省は昨年12月にも業務改善勧告を出した。改善がみられない事態を重くみて、厳重注意とする判断をしたとみられる。日航によると、機長は現地時間8月28日のホノルル発中部行きに乗務する前日、ホテルでビールを