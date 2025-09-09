プロ野球巨人の元コーチで野球解説者のデーブ大久保氏（58）が、2025年9月8日にユーチューブを更新し、セ・リーグを制覇した阪神の今シーズンを振り返りながら、10月に控えるクライマックスシリーズ（CS）を独自予想した。大久保氏「非難を覚悟で言います」阪神は7日にホーム甲子園球場で広島に2−0で勝利し、2年ぶり7回目の優勝を果たした。9月7日の優勝は、90年の巨人の9月8日を更新し、2リーグ制後のプロ野球史上最速となった。