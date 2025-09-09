No Buses¤¬¡¢Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö1_1 22222¡×¤ò2025Ç¯11·î24Æü¡Ê·î¡Ë¤ËShibuya Club Quattro¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢2024Ç¯2·î10Æü¤ËShibuya Spotify O-EAST¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó´ë²è¤ÎÂèÆóÃÆ¡£No Buses¤Ï¡ÖÁ°¥ï¥ó¥Þ¥ó³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¤Þ¤¿¤ä¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Ï±éÁÕ¤ÎÊý¥Ð¥Á¤Ã¤È´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤â½Ð¤·¤Þ¤¹¡£»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£ Ç¯ÆâºÇ¸å¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡¢¤¼¤Ò´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×