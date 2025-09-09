Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¤Ç9Æü¸áÁ°¡¢¼ò¤ò°û¤ó¤À¾õÂÖ¤Ç¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤¿¤È¤·¤Æ¼«¾Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Î20ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¼Ö¤ÇÅÅÃì¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¸å¡¢¶á¤Å¤¯¥Ñ¥È¥«ー¤Ëµ¤¤Å¤­Æ¨¤²¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢9Æü¸áÁ°9»þÁ°¡¢Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»Ô¹çÀîÄ®¤Î¹ñÆ»¤Ç¡Ö¼ÖÎ¾¤¬Æ»Ï©¾å¤ÇÄä¼Ö¤·¤Æ¡¢±¿Å¾¼ê¤¬¿²¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ·â¤·¤¿¿Í¤«¤é·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¶î¤±¤Ä¤±¤¿¤È¤³¤í¡¢ÌÜ·â¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤«¤é60¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÎ¥