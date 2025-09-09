サウジアラビアに旅する時、美味しいローカル料理を食べることは一つの楽しみですが、その一方で「本当のその地の味」に出会うのはなかなか難しいかもしれません。しかし、それを見事に体現しつつ、現代的な演出や空間設計で「食文化の体験」にまで昇華させた有名レストランがあります。リヤド市内北部、Alyasmin地区に佇むレストラン「Aseeb（عسيب）」は、サウジアラビアの中心のナジディ（ナジド）文化