ドル売り一服、ユーロドル軟調ドル円下げ渋り＝ロンドン為替 ロンドン序盤は、ドル売りが一服している。ドル円は147円台を回復しており、147.25付近で取引されている。ユーロドルが1.1748レベルに本日の安値を広げており、ドル指数の下げ渋りに寄与している。 昨日の仏国民議会で、内閣不信任の判断が下されている。バイル内閣が総辞職する流れとなっており、仏政局混迷が深まっている。ただ、仏長期債は