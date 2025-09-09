¥×¥íÌîµå¡¦¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï9Æü¤Î¸ø¼¨¤ÇÊÒ»³³ÚÀ¸Åê¼ê¤Î½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¥ë¡¼¥­¡¼¤Î±¦ÏÓ¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1»î¹ç¤ÎÀèÈ¯¤ò´Þ¤à19»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.25¤ÎÀ®ÀÓ¡£Á°Æü8Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï2ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î7²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢À¾Àî»Ë¾ÌÁª¼ê¤Ë¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤òÍá¤Ó¡¢0²ó1/3¡¢2°ÂÂÇ¡¢1¼ºÅÀ¤ÎÆâÍÆ¡£Ä¾¶á¤Ï2»î¹çÏ¢Â³¼ºÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£