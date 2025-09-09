韓国俳優イ・ジョンソクとペ・スジが共演したドラマ『あなたが眠っている間に』（2017年）が、CSホームドラマチャンネルで9日から放送スタートした（月〜金曜前7：00）。【写真】『あなたが眠っている間に』場面カット同作は、“予知夢”でつながる運命の恋を描くファンタジー・ラブストーリー。『ピノキオ』『Ｗ -君と僕の世界-』や最新作『瑞草洞＜ソチョドン＞』も話題のイ・ジョンソクが、同作では、未来を変えるために