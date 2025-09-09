9·î8Æü¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê007¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄÍµµ®¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£³ØÀ¸»þÂå¤ä¡¢²ÈÂ²¤È¤Î²áµî¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÉã¿Æ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖÁÈÆâ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¥¢¥ë¥Ð¥à¡×´ë²è¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ä¹­ÅçÅìÍÎ¥«¡¼¥×¤ÇÁª¼ê¡¦¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤¿Íµµ®¤ÎÉã¡¦ÏÂÍø¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤é¤ì¤¿¡£Íµµ®ËÜ¿Í¤âÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥