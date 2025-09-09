NPB(日本野球機構)は9日の公示を発表。阪神は伊原陵人投手、井坪陽生選手を1軍登録、小幡竜平選手を抹消しました。プロ1年目の伊原投手は、今季は中継ぎとして1軍で活躍すると途中から先発に転向。ここまで23試合に登板して5勝7敗、1ホールド。直近では8月28日のDeNA戦に先発するも6安打3失点で5回でマウンドを降板。ここ5試合連続黒星を喫していました。プロ3年目の井坪選手は、8月19日に1軍初昇格。中日戦でスタメン起用されると